Juve, Tudor: "Lazio partitona e noi male? Non è vero. Abbiamo creato il doppio e..."

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel post partita di Lazio - Juve, il tecnico bianconero Igor Tudor è intervenuto in conferenza per analizzare la sconfitta contro i biancocelesti. Di seguito le sue dichiarazioni.

"È un momento bruttissimo. Avevamo preparato questa gara come una partita importante, volevamo fare una bella vittoria ma non ci siamo riusciti. Abbiamo cercato in tutti i modi di segnare, con l'errore abbiamo perso. Ora stiamo compatti, si gioca tra due giorni. Dobbiamo fare qualcosa di più".

"La squadra era nervosa, siamo arrivati dentro l'area tante volte ma non abbiamo segnato. Dovevamo farlo, i nostri expected goals erano il doppio della Lazio. Abbiamo provato con due attaccanti, cambiando tante volte, ma non è bastato. Per noi sono tutte partite difficili, ho parlato tanto di questa cosa anche quando giocavamo una volta a settimana. Dobbiamo prepararci al meglio e stare uniti".

"Fare un passo indietro? No, si fanno solo in avanti. Non ho parlato con la società, ma solo con la squadra nello spogliatoio. Stanno tutti male, sono delusi. Semba che la Lazio abbia fatto una partitona e che noi abbiamo giocato male, non lo accetto. Non è vero: la squadra non è mai uguale, si cambia sempre e dipende dai momenti. Tutte le sconfitte mi fanno male nello stesso modo. Ora sto malissimo dopo che abbiamo perso tre partite di fila, dobbiamo dare tutti di più".