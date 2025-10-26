Lazio | Caressa sugli infortuni: "Sarri come un cuoco, ecco perché"
26.10.2025 23:31 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Subito dopo il triplice fischio di Lazio-Juventus, terminata 1-0, la vittoria dei biancocelesti è stata commentata anche dagli ospiti del Club di Sky Sport. In particolare, esprimendosi sui tantissimi infortuni che hanno colpito la Lazio nell'ultimo periodo, Fabio Caressa ha spiegato il motivo per cui vede Maurizio Sarri una sorta di cuoco. Ecco le sue parole:
"Sarri nelle ultime settimane, con tutti questi infortuni, ha fatto come un cuoco. 'Non c'è il guanciale? Vabbè, ci metto la pancetta'. Gli è venuta bene. Alla fine ha fatto una gricia col parmigiano, non c'aveva neanche il pecorino".