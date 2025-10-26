Lazio - Juve | L'analisi di Cucchi: "Un successo di squadra. L'ha vinta anche Sarri"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Una vittoria bella, sofferta ma anche convincente. La Lazio, dopo lo 0-0 di Bergamo di una settimana fa, batte la Juventus, ottiene tre punti importanti davanti ai propri tifosi e migliora la propria classifica. Al triplice fischio, dopo i festeggiamenti di rito con i tanti tifosi presenti allo stadio, è il momento dei bilanci, delle analisi. Come ad esempio quella, consueta, di Riccardo Cucchi.

La storica voce di 'Tutto il calcio minuto per minuto' ha pubblicato il proprio pensiero su X. Ecco le sue parole:

"È stata una vittoria di squadra. Tutti hanno dato tutto. Con carattere. La Juventus è più forte tecnicamente e ha chiuso la Lazio per lunghi tratti nella sua metà campo. Ma la Lazio ha stretto i denti e ha vinto una gara importante. L'ha vinta anche Sarri".