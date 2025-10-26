Juve, Locatelli: "Rigore? Ecco cosa mi ha detto l'arbitro"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche Manuel Locatelli, dopo mister Tudor, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara persa contro la Lazio: “Credo che stiamo vivendo una situazione difficile, inutile negarlo. Ora bisogna stare compatti e uniti e reagire per forza di cose. Non è un problema tattico, il nervosismo era dovuto al fatto che stavamo perdendo qui all'Olimpico, era dato dalla frenesia di recuperare il risultato".

"Credo che noi dobbiamo proteggerci da quello che viene detto fuori e la realtà è solo il campo verde. I risultati non sono stati al livello della storia di questo club ma noi dobbiamo solo pensare a lavorare".

"Giusto che voi facciate le domande ma io non so qual è la cosa principale che non ci fa fare risultato. Credo sia più mentale che una questione tecnica, forse in alcune situaizoni dobbiamo essere più concentrati. Sono due gare in campionato che andiamo in svantaggio e questo sicuramente non aiuta".

"Rigore? L'arbitro mi ha detto che il Var non l'ha richiamato. Comunque io non voglio cercare alibi, non va bene attaccarsi agli episodi".