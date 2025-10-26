Juve | Tudor, che flop! Mancano gol e vittorie: mai così male in quasi vent'anni
26.10.2025 23:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Altra sconfitta per la Juventus. Tudor non vince da otto partite: l'ultima è la sconfitta contro la Lazio, ancora senza gol segnati.
Come riportato da Dazn, i bianconeri non facevano così male dalla stagione 2008/09. E in quattro partite consecutive non sono mai riusciti ad andare a rete.
Ora, al terzo risultato negativo consecutivo dopo Como e Real Madrid, il croato è ancora più in bilico e rischia il posto sulla panchina della Vecchia Signora.