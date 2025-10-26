Lazio, contro la Juve c'era un tifoso in più: Salas pazzo di Basic - FOTO
26.10.2025 23:20 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Lazio - Juventus l'ha decisa Toma Basic. Il gol a inizio gara è bastato alla squadra di Sarri per battere i bianconeri di Tudor, che soprattutto nel secondo tempo hanno provato in tutti i modi a pareggiare il risultato, senza riuscirci.
A seguire i biancocelesti c'era anche un ex attaccante, che quasi ventisei anni fa ha vinto lo Scudetto. Si tratta di Marcelo Salas (tra l'altro doppio ex), che ha pubblicato una storia su Instagram mentre guardava la partita.
Nel video si vede proprio il tiro di Basic, che buca Perin e fa festeggiare tutto il pubblico laziale. Di seguito la foto.