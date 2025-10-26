Lazio, De Grandis (Sky): "I giocatori erano motivati. Ho visto tanta cattiveria"
26.10.2025 23:35 di Christian Gugliotta
Nel post partita di Lazio - Juventus, il giornalista Stefano De Grandis ha commentato la vittoria ottenuta dalla squadra di Sarri ai microfoni durante Sky Calcio Club. Di seguito le sue considerazini:
“Basic? È nella storia della Lazio risorgere così quando non te l’aspetti. I giocatori oggi erano motivati, giocando contro Tudor. Era una squadra che aveva qualche valore, giocando con diversi giocatori fuori ruolo, ma con tanta cattiveria”.