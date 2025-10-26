Lazio, Sarri su Dia: "Farebbe comodo più alto ma questa sera..."
26.10.2025 23:55 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Tanti i temi toccati in conferenza stampa dal tecnico della Lazio Maurizio Sarri a seguito dell’importante vittoria sulla Juventus.
Tra questi l’allenatore biancoceleste si è soffermato anche sulla prestazione di Dia: "Lui farebbe anche comodo più alto, ma se lo lasci libero è portato a venire incontro alla palla. In queste partite lo preferisco così, perché apre tanti spazi per i compagni”.
“Se l'avversario è più orientato sulla palla, allora è meglio che vada più in avanti. A Bergamo la situazione del duello uomo contro uomo era più accentuata di stasera, quindi va bene così".