Lazio, Sarri a Dazn: "Ringraziamo Basic, Isaksen ci ha stupito. Con Lotito..."

Intervenuto nel postpartita di Lazio - Juventus ai microfoni di Dazn, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha parlato del match, di Basic e Isaksen, ma anche dell'incontro avvenuto con Lotito e Fabiani nei giorni scorsi. Ecco di seguito le sue parole:

LA PARTITA - "Abbiamo sofferto per gli infortuni, ma questa sera limitatamente. Esclusi due momenti penso che abbiamo giocato con qualità. Sono contento per i ragazzi e per il nostro pubblico".

BASIC - "Toma si era un po' perso, c'è stato bisogno di lui ed è stato bravo, ha risposto presente, l'ho visto cresciuto anche di personalità. Ci sta dando una grossa mano e lo ringraziamo tutti".

PARTITA DELLA SVOLTA - "Non da oggi, nelle ultime quattro partite abiamo fatto otto punti nonostante le sette assenze a partita, è un mese che la squadra sta facendo bene.

ISAKSEN - "Si vedeva in allenamento che era in crescita ma non fino a questo punto, è stata una sorpresa anche per noi, ha giocato una grande partita".

INCONTRO CON LOTITO E FABIANI - "È stato normalissimo, non avevo nessun dissidio con loro, ho un gran rapporto con entrambi. Se è stato scritto qualcosa era fake".