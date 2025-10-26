MOVIOLA | Lazio - Juventus, Colombo dimentica i cartellini: su McKennie…
Il gol di Basic, poi tanto cuore per la Lazio che torna a vincere all'Olimpico. Gara numero 10 diretta da Andrea Colombo con i biancocelesti, per un bilancio che si aggiorna a 6 vittorie, 3 pareggi e 1 sola sconfitta. Direzione non priva di macchie per il fischietto della sezione di Como, in virtù soprattutto della mancata espulsione di McKennie nel secondo tempo: un provvedimento che sembrava abbastanza scontato. A seguire, gli episodi disciplinari più significativi del match.
PRIMO TEMPO
13’ - Protesta Zaccagni per una spallata ricevuta da Cambiaso quasi al limite dell’area: l’arbitro lascia correre, decisione che lascia qualche sospetto.
29’ - Ancora lamentele da parte dei biancocelesti per una dura entrata di Conceição su Zaccagni: il direttore di gara fa proseguire, ma l’entrata del portoghese, seppur sul pallone, sembrava troppo irruenta e per giunta a due gambe.
30’ - Più semplice il provvedimento per Colombo in occasione del pastone di Koopmeiners in netto ritardo su Basic: giallo per l’ex Atalanta, il primo della gara.
33’ - Altrettanto netta l’ammonizione rifilata a Lazzari che stende Kalulu con una scivolata fuori tempo.
45’ - Un solo minuto di recupero.
SECONDO TEMPO
52’ - Ammonito Locatelli che dopo aver ottenuto il calcio di punizione a favore, urta con irruenza Isaksen: cartellino sacrosanto per il bianconero, giusto anche il colore.
53’ - Giallo anche per McKennie, non per il tenore del fallo (come sarebbe stato probabilmente più opportuno) ma per aver rallentato la ripresa veloce del gioco.
56’ - Svista clamorosa di Colombo che non sanziona la spallata vistosa di McKennie su Guendouzi lanciato sulla corsia di destra: non solo manca il cartellino - e sarebbe stato il secondo giallo per il texano - ma anche il calcio di punizione per la Lazio.
57’ - Proteste vibranti anche dalla panchina biancoceleste: ammonito il team manager Derkum.
61’ - È questa volta Conceição a richiamare l’attenzione di Colombo per un pestone ricevuto in area da parte di Gila. Il fischietto comasco dice di aver visto tutto e lascia correre.
64’ - Altro ammonito in casa Juventus: giallo nei confronti di Kelly, per il fallo commesso su Isaksen.
87’ - Severa la valutazione di Colombo che concede un calcio di punizione a Yildiz per un intervento deciso ma sul pallone di Marusic.
90’ - Concessi 5 minuti di recupero.
90’ +1 - Ammonito Guendouzi per una scivolata fuori tempo su Openda.