Lazio, Sarri a LSC: "Basic? Qualità morali altissime, noi e la squadra dobbiamo dirgli grazie"

La Lazio torna a vincere battendo per 1-0 la Juventus grazie alla rete di Toma Basic. Al termine della sfida il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha così commentato la sfida ai microfoni di Lazio Style Channel: "Momento difficilissimo è il segnale che i ragazzi hanno avuto grande carattere, grande voglia di risultato e quindi sono contento per loro e per il nostro popolo".

"I ragazzi sono in un momento di grande applicazione e di grande fame, hanno capito che essere una squadra compatta di buona solidità li aiuta molto e li porta a fare risultato. In questo momento da questo punto di vista sono abbastanza affidabili ma la continuità ci dirà la verità".

"Basic? Credo sia stato bravo lui perché un ragazzo che finisce fuori lista per così tanto tempo e si fa trovare pronto è un ragazzo che ha qualità morali forti noi dello staff lo dobbiamo ringraziare e così anche i compagni".