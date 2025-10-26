Juve, Tudor a Dazn: "Tutti responsabili. Non mi frega del mio futuro, penso solo..."

Al termine della sfida persa contro la Lazio, ai microfoni di Dazn ha parlato Igor Tudor. Il tecnico della Juventus ha analizzato la prestazione dei bianconeri e poi chiarito la situazione circa il suo futuro. Le parole del croato: "La squadra è entrata bene, è un momento brutto dobbiamo stare uniti e lavorare insieme. Oggi abbiamo provato a fare gol con gli attaccanti, ci manca qualcosina sicuro. Tutti siamo responsabili, si prova a fare meglio. Bisogna essere uniti. Sicuramente ci manca qualcosa sotto tutti i punti di vista".

"Se si fa sempre uno sbaglio e davanti non fai gol è un problema. Non bisogna fare drammi, bisogna stare uniti. Di me non penso, tutti me lo chiedono se sono sicuro o preoccupato. Non penso a me stesso, penso a come fare. Vivo nel presente, non mi frega niente del mio futuro. Penso a quello che posso fare.”

“Ho visto Cambiaso in difficoltà su Isaksen, quando attaccavamo c’era l’idea che il terzino facesse tutta la fascia. Però non mi è piaciuto come l’ha interpretata e allora ho fatto il cambio”.

