FORMELLO - Lazio, c'è poco tempo per festeggiare: ora arriva il Pisa
FORMELLO - Basic affonda la Juventus. La Lazio ritrova la vittoria dopo il pareggio sofferto contro l'Atalanta. Battuto l'ex Tudor, tornato ad affrontare i biancocelesti da avversario.
Ma c'è poco tempo per festeggiare: giovedì si torna a giocare, c'è il turno infrasettimanale contro il Pisa. Per questo la ripresa degli allenamenti sul campo di Formello sarà immediata. Mancheranno ancora Nuno Tavares, Cancellieri, Castellanos e Rovella, tutti infortunati, e i fuori lista Dele-Bashiru e Gigot.
Quantomeno Sarri all'Olimpico ha ritrovato sia Pellegrini, rientrato (a gara in corso) dopo il problema al ginocchio accusato contro il Genoa, che Marusic, che ha smaltito la febbre dei giorni scorsi (partito da titolare). Erano in dubbio alla vigilia.