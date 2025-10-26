Juve, Tudor getta nel buio i bianconeri: l'attacco non faceva così male dal 1991
La Lazio batte la Juventus 1-0 grazie al gran gol di Toma Basic, il quale si regala una serata da sogno dopo le ultime prestazioni positive. Il croato getta nel buio più totale il connazionale Tudor: per la sua Juventus adesso si mette davvero male.
I bianconeri volevano ripartire dalla prestazione positiva del Bernabeu contro il Real Madrid e cercavano una risposta all'Olimpico, ma Sarri ha preparato i suoi uomini alla sofferenza e costruito la vittoria sulla solidità difensiva. Tanti meriti biancocelesti, ma i numeri offensivi dei bianconeri iniziano a essere preoccupanti.
Come riporta Opta, la Juventus non ha segnato in 4 partite consecutive tra tutte le competizioni per la prima volta dal periodo tra febbraio e marzo 1991, quando sulla panchina bianconera siedeva Luigi Maifredi.