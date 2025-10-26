Lazio, Guendouzi tocca quota 100 presenze: il club lo celebra - FOTO

26.10.2025 21:00 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Matteo Guendouzi raggiunge le 100 presenze con la Lazio. Partendo titolare nel match contro la Juventus, il centrocampista è sceso in campo per la centesima volta con l'aquila sul petto, confermandosi un pilastro della formazione biancoceleste e uno dei leader del gruppo,

In occasione di questo traguardo importante, la società ha voluto celebrare il francese, condividendo un post sui propri account social con una grafica a lui dedicata.