Lazio, Guendouzi tocca quota 100 presenze: il club lo celebra - FOTO
26.10.2025 21:00 di Christian Gugliotta
Matteo Guendouzi raggiunge le 100 presenze con la Lazio. Partendo titolare nel match contro la Juventus, il centrocampista è sceso in campo per la centesima volta con l'aquila sul petto, confermandosi un pilastro della formazione biancoceleste e uno dei leader del gruppo,
In occasione di questo traguardo importante, la società ha voluto celebrare il francese, condividendo un post sui propri account social con una grafica a lui dedicata.
Guendo 1️⃣0️⃣0️⃣#AvantiLazio pic.twitter.com/QvIr2t4cTh— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) October 26, 2025