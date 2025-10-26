Lazio - Juve, il gol di Basic nella storia del big match: il dato
26.10.2025 21:06 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
La Lazio è momentaneamente in vantaggio all'Olimpico contro la Juventus, a sbloccare il match è stato Toma Basic. Il croato, chiamato in causa da Sarri per sopperire ai troppi infortuni e al mercato bloccato, ha finora dimostrato di essere all'altezza della situazione considerando che era stato messo ai margini del progetto da tempo.
Il centrocampista, col gol realizzato questa sera, si è reso protagonista a prescindere da quello che sarà l'esito finale. La sua rete è nella storia del big match, arrivata in 8 minuti e 35 secondi è la più veloce segnata da un biancoceleste contro la Vecchia Signora in Serie A, da quello di Giuseppe Favalli al terzo minuto il 10 marzo 1996.