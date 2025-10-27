Lazio - Juve, anche Rovella esulta: il post social al triplice fischio - FOTO
27.10.2025 00:02 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Esulta anche Rovella per la vittoria della Lazio contro la Juventus. Non dal campo, com'era abituato a fare, ma a distanza, sui social. Il centrocampista biancoceleste è ancora ai box per risolvere i suoi problemi fisici tramite terapia conservativa, ma ai compagni non manca mai il suo supporto.
Anche questa sera, al triplice fischio, ha condiviso sul proprio profilo Instagram una grafica col risultato conquistato dalla squadra all'Olimpico, per poi aggiungere: "Andiamo", e una serie di fiamme e cuori azzurri. Per il momento deve accontentarsi di festeggiare sui social, ma presto Rovella spera di recuperare il tempo e le esultanze perse.