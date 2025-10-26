SONDAGGIO | Lazio - Juventus: vota il migliore in campo dei biancocelesti
26.10.2025 23:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
La Lazio vince contro la Juventus. Basta il gol di Basic, arrivato dopo neanche dieci minuti dal fischio d'inizio, per far in modo che i biancocelesti conquistino i tre punti. I bianconeri provano fino al 95' di acciuffare il pareggio, senza però mai riuscirsi. Dopo il pareggio di Bergamo come l'Atalanta della scorsa settimana, la squadra di Sarri si prende l'intera posta in palio.
Ora occorrerà rimanere con la concentrazione massima: tra qualche giorno si tornerà in campo a Pisa, a cui poi seguirà un'altra gara casalinga contro il Cagliari.