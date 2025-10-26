Juve, Perin a Dazn: "È un momento difficile. Abbiamo parlato con Tudor e..."

TUTTOmercatoWEB.com

Mattia Perin, in campo a sorpresa nel big match contro la Lazio, ha analizzato il momento che sta vivendo la Juve e le difficoltà che il gruppo sta riscontrando. Le parole del portiere a Dazn: "Cosa sta succedendo alla Juve? È difficile trovare una sola risposta, proviamo delusione e tristezza ma se ti devo dire in settimana ci alleniamo tutti a mille all’ora. Trovare la chiave non sarà facile, dobbiamo restare compatti e cerare di alzare il livello perché non stiamo dimostrando di essere compatti”.

“Se mi aspettavo di giocare? Lo sapevo da prima di Madrid, il mister mi ha detto che mi avrebbe fatto giocare. Sono felice ma non riesco a esserlo completamente perché non arrivano i risultati. Ci stiamo impegnando molto, non mi sento di dire che c’è poca professionalità. Trovare la risposta a quello che sta succedendo è difficile”.

“Parliamo spesso col mister, a livello emotivo sa prepararci molto bene. Anche or a fine partita abbiamo parlato e c’è volontà di tutti di uscire il primo possibile da questa situazione fortunatamente abbiamo una partita tra tre giorni che ci dirà se riusciremo a uscire da questa situazione complicata”.

