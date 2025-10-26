Lazio - Juventus | Anche sui social è Basic-mania: "Non svegliateci!"
Basic-mania. Tanto sugli spalti dell'Olimpico che sui social. Il suo gol ha deciso la partita contro la Juventus, regalando alla Lazio tre punti con cui migliora il proprio score in classifica. E in una partita così complessa ed impegnativa, l'unica rete è arrivata dai piedi del croato, reintegrato dopo i tanti infortuni a centrocampo e bravissimo, da subito, a mettersi a disposizione di Sarri.
Allenatore che l'ha ringraziato pubblicamente e oggi ha festeggiato per una marcatura importantissima. Allo stadio si è preso l'affetto dei tanti tifosi presenti all'Olimpico, ma sui social è stato colpito da una "vagonata" di commenti.
L'ultimo post della Lazio è stato letteralmente invaso da messaggi per Basic. "Grande Toma", "E chi l'avrebbe mai detto", ma anche: "Tutti ti dobbiamo chiedere scusa", "Non svegliateci". Insomma, una Basic-mania che non accenna a concludersi.