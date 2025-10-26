Lazio, Gila a LSC: "Compatti e solidi, quando serve sappiamo soffrire". E su Basic...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Un'altra gara senza subire gol e la conferma che la squadra di mister Sarri è solida soprattutto in difesa come ha dimostrato anche nella gara contro la Juventus.

Al termine della sfida ecco le parole di Mario Gila in merito ai microfoni di Lazio Style Channel: "Questa partita ci dimostra tantissimo perché abbiamo affrontato una squadra forte. La Juve voleva vincere dopo le ultime gare, noi venivamo da una buona prestazione a Bergamo quindi sapevamo che potevamo fare una bella gara, siamo stati compatti e solidi e la fase difensiva è stata importantissima per portare a casa i tre punti che ci danno tantissima fiducia".

“Basic? Avevo tanta fiducia in Toma perché è un ragazzo sorridente, l’ho visto in situazioni difficili e lui non ha mai mollato, è stato sempre sul pezzo. Lavora tantissimo e alla fine i risultati arrivano. Sono molto contento per lui perché se lo merita, è un bravo ragazzo e un buon giocatore. Voglio fargli i complimenti e dirgli di continuare così perché ci sta aiutando tantissimo”.

“Il periodo di difficoltà non passa così velocemente ma è diverso vivere l’emergenza sapendo di avere dei giocatori o che la squadra è capace di reagire e dimostrare che è pronta. Siamo contentissimi di crescere ma anche di saper soffrire. Abbiamo avuto tanto difficoltà ma abbiamo pareggiato a Bergamo e vinto contro la Juve che era molto difficile”.