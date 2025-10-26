Ex Lazio | Milinkovic, niente ritorno in Serie A: ha rinnovato con l'Al-Hilal - FOTO
26.10.2025 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
"Here to stay", si legge nell'annuncio dell'Al-Hilal. Il riferimento è a Sergej Milinkovic-Savic, che ha deciso di rinnovare il suo contratto con il club arabo, in cui si è trasferito nell'estate del 2023 dalla Lazio.
Il centrocampista serbo era in scadenza a giugno, ma ha deciso di rimanere ancora in Arabia Saudita firmando un nuovo accordo fino al 2028.
Nei mesi scorsi erano circolate alcune voci per un suo possibile ritorno in Europa e soprattutto in Italia, in particolare alla Juventus. Lui però non ha alcuna intenzione di cambiare aria.