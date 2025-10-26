Verona, Gagliardini torna al gol in Serie A: l'ultima volta contro la Lazio
26.10.2025 16:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Verona - Cagliari l'ha sbloccata Roberto Gagliardini. Al 23' il centrocampista gialloblù ha bucato Caprile di testa sul cross da punizione di Giovane. L'ex Inter, che era rimasto svincolato in estate, è tornato a segnare dopo parecchio tempo.
Il suo ultimo gol, infatti, risaliva a Lazio - Monza del 23 settembre 2023. In quel caso aveva risposto al vantaggio iniziale di Immobile, con la partita che era terminata sul risultato di 1-1.
Dopo più di due anni è cambiato tutto: Gagliardini adesso gioca al Verona, con il Monza retrocesso in Serie B; alla Lazio non c'è più Immobile, ora al Bologna, ma è tornato Sarri dopo aver dato le sue dimissioni a marzo 2024.