Sarri, parla l'ex collaboratore Beoni: "Insieme alla Juve, ora pensa solo alla Lazio"

RASSEGNA STAMPA - La partita dell'ex. Maurizio Sarri torna ad affrontare la Juventus, con cui nel 2019/20 ha vinto lo Scudetto. In quella esperienza c'era con lui Loris Beoni, ex collaboratore tecnico dell'attuale allenatore della Lazio, che ai microfoni di Tuttosport ha parlato proprio della loro parentesi in bianconero e della gara di questa sera all'Olimpico. Di seguito le sue parole.

"Parlo per me e non per altri, né tantomeno per Sarri. Ma credo che in realtà quanto realizzato in quella stagione con la Juventus sia stato poco valorizzato, era un contesto in cui si dava tutto per scontato ma vincere non lo è mai. E infatti negli anni successivi la Juve non è mai riuscita a tornare a quei livelli".

"La verità è che pensavamo di poter impostare un lavoro di un certo tipo, avremmo dovuto aprire un nuovo ciclo ma non abbiamo mai incontrato la disponibilità per riuscirci. Ma al netto di tutte le difficoltà, era la stagione del Covid, abbiamo comunque vinto lo scudetto. Lazio - Juve di questa sera? Ormai il passato è passato, per come lo conosco io credo che Sarri non sia distratto da emozioni o ricordi particolari. Sarà concentrato solo ed esclusivamente sulla sua squadra, con l'obiettivo unico di portare la Lazio a ottenere un risultato importante contro una squadra come la Juve".