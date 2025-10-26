Al-Hilal, parla Milinkovic: "Ho un legame speciale con questo club" - VIDEO

Sergej Milinkovic-Savic ha rinnovato il suo contratto con l'Al-Hilal. L'ex centrocampista della Lazio ha firmato un nuovo accordo fino al 2028: in un video, pubblicato dal suo club su Instagram, il serbo ha spiegato i motivi per cui ha deciso di rimanere ancora in Arabia Saudita. Di seguito le sue parole.

"Dal primo giorno in cui sono arrivato, ho sentito qualcosa di diverso. I tifosi, il club, lo spirito, niente di simile a nessun altro posto. All'Al-Hilal ogni momento ha un significato e ogni vittoria ha un sapore speciale".

"Qui impari che le ambizioni non finiscono mai. Ho vissuto i miei momenti migliori all'Al-Hilal e ciò che mi lega a questo club è più di un contratto. La mia decisione è stata semplice: rimango perché la gloria non viene mai lasciata indietro".