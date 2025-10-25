Roma, Gasperini: "Dybala? Abbiamo parlato, ma non esiste che..."

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia della sfida col Sassuolo, in conferenza stampa, è intervenuto Gian Piero Gasperini per parlare della trasferta emiliana e fare anche il punto della situazione dopo i due ko consecutivi tra campionato e Europa.

Il tecnico, tornando alla sconfitta col Viktoria Plzen, ha voluto specificare: “Esame di coscienza? l’intendimento era quello di lavorare tecnicamente sulla squadra, sul gioco. Non è una questione di coscienza, se ho usato quella parola l’ho usata in modo sbagliato. Era riferito al fatto di lavorare sui movimenti, sugli smarcamenti, sull’andare negli spazi, sull’attaccare la profondità, sul giocare in zone più pericolose, che sono sicuramente dentro l’area”.

Poi, a proposito di Dybala e delle dichiarazioni che l’argentino ha rilasciato dopo la sfida in coppa definendo la squadra “moscia”, ha sottolineato: “L’importante è che in quel momento non l’ho sentita, anche perché non la ritenevo assolutamente vera o giusta. Poi dopo, insieme a tutti gli altri ragazzi, ne abbiamo parlato nello spogliatoio: a volte, soprattutto a fine partita, le parole non rappresentano davvero ciò che si vuole dire, però era abbastanza chiaro. La parola 'mosci' non esiste, e la parola 'sottovalutazione dell’avversario' in questa squadra non esiste, perché questo gruppo non lo merita. Da quel punto di vista non si giustificano mai le sconfitte. L’atteggiamento non è mai stato e non dovrà mai essere sbagliato, altrimenti quello sì che sarebbe un problema".

