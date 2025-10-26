Lazio - Juve, la contestazione della Nord con le parole di Trilussa - FT
La contestazione è stata annunciata e, nei primi quindici minuti, della sfida dell'Olimpico tra Lazio e Juventus la Nord l'ha messa in campo. Come nello scorso match diversi i cartelli con scritto "Lotito vattene" e cori contro il patron biancoceleste oltre a uno striscione esposto all'inizio della gara.
Se l'altra volta a essere citato era stato Gigi Proietti questa volta le parole sono tratte dalla poesia "La Statistica" di Trilussa: "Me spiego: da li conti che se fanno seconno le statistiche d’adesso risulta che te tocca un pollo all’anno e, se nun entra nelle spese tue, t’entra ne la statistica lo stesso. Perché c’è un artro che se ne magna due”.
La frase sottolinea come la media aritmetica (la somma divisa per il numero di elementi) non sempre rispecchi la verità.