Juve, Cambiaso a Dazn: "Ci aspettiamo una Lazio agguerrita"
26.10.2025 20:12 di Simone Locusta
© foto di www.imagephotoagency.it
Intervenuto nel prepartita di Lazio - Juventus ai microfoni di Dazn, l'esterno bianconero e della Nazionale italiana Andrea Cambiaso si è espresso in merito al momento della Juve, spiegando come sia necessario fare qualcosa in più. Ecco di seguito le sue parole:
"Dobbiamo alzare il livello, come ci ha detto il mister in settimana. Solo così possiamo dare il meglio. Ci aspettiamo una Lazio agguerrita, sarà una bella partita".