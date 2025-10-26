Juve, Tudor stravolge la formazione in vista della Lazio: fuori tre titolari

TUTTOmercatoWEB.com

Igor Tudor questa sera potrebbe giocarsi tutto. Allo Stadio Olimpico di Roma, contro il suo passato e contro quel tecnico al quale un anno e mezzo fa era subentrato, il Sergente di ferro metterà in palio il proprio futuro sulla panchina bianconera. Le otto partire consecutive senza vincere stanno pesando sul giudizio societario, le sue dichiarazioni prima del Real Madrid non sono state accolte bene dalla dirigenza e un risultato negativo contro la Lazio potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso della pazienza di Comolli&Co.

TUDOR LASCIA YILDIZ IN PANCHINA - Eppure, Tudor non rinuncerà alla sua essenza e al suo modus operandi. Il tecnico croato è pronto a stupire di nuovo tutti con scelte inaspettate e imprevedibile, a volte anche ingiustificate. Esattamente come fatto al Santiago Bernabeu di Madrid, contro i Blancos, Tudor riproporrà un 3-5-2 atipico, con McKennie mezzala pronto a salire per trasformarlo in un 3-4-2-1. Questa volta, però, l'americano al suo fianco non avrà Kenan Yildiz, ma Dusan Vlahovic e Jonathan David, entrambi favoriti sul turco per le due maglie disponibili per il reparto offensivo. Ad anticipare l'indiscrezione lanciata da Sky Sport, in raltà, era già stato lo stesso Tudor che ieri in conferenza aveva parlato di una possibile panchina per Yildiz per qualche fastidio al ginocchio: "Lui mette sempre energia, ma è normale che il suo rendimento non sia sempre uguale. Va anche in nazionale e gioca sempre. Poi un allenatore vorrebbe dargli un po' di riposo, ha anche questo ginocchio un po' così... Sono cose normali che fanno parte di un percorso".

FUORI DI GREGORIO E THURAM - L'assenza di Kenan Yildiz, però, non dovrebbe essere l'unica scelta a sorpresa di Igor Tudor. L'ex allenatore biancoceleste, infatti, sarebbe pronto a cambiare anche tra i pali schierando Perin dal primo minuto al posto di Di Gregorio. Il portiere classe 1997 ha saltato una sola partita in questa stagione - in Champions League contro il Villarreal - facendo spazio all'ex Genoa. Sarà proprio quest'ultimo, se non dovessero esserci ripensamenti, a guidare la difesa e proteggere i pali della porta juventina contro la Lazio. Alle esclusioni di Yilidz e Di Gregorio si aggiunge - anche in questo caso a gran sorpresa - quella di Kephren Thuram. Il centrocampista francese, infatti, rischia di finire in panchina per fare spazio a McKennie e Koopmeiners, mezzali al fianco di Locatelli. Una scelta sorprendente che, come le altre, attende conferma nelle prossime ore.