Lazio, Sarri e la suggestione Provstgaard: "Vi spiego come lo vedo"
25.10.2025 20:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Non è da escludere l'opzione Provstgaard. Con l'ultimo stop di Nuno Tavares e le condizioni non perfette di Pellegrini e Marusic, Sarri sta riflettendo anche sulla possibilità di far giocare il danese contro la Juventus come terzino sinistro.
Già a Bergamo è subentrato in quel ruolo, anche se per pochi minuti nel secondo tempo. Di lui ha parlato proprio il tecnico biancoceleste in conferenza stampa alla vigilia della gara contro i bianconeri. Di seguito le sue parole.
"Provstgaard è un’opzione in certi casi, domenica con i palloni in area nostra che arrivavano e con Marusic che chiedeva il cambio, ho preferito mettere centimetri e uno bravo nel gioco aereo. Ha fatto un paio di allenamenti lì, è un esterno atipico".