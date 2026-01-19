Lazio, i convocati di Sarri per il Como: la scelta su Vecino e Dele-Bashiru
A poche ore dalla gara contro il Como, Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei calciatori convocati. Oltre a Basic e Patric, è assente anche Vecino, che non ha recuperato dopo il problema fisico accusato negli ultimi giorni. Si rivede però Dele-Bashiru, rientrato in extremis dopo la fine della Coppa d'Africa. Di seguito tutti i nomi.
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.