Lazio, i tifosi invadono Marassi: impennata nella vendita per il Genoa

La risposta dei laziali. Sempre presenti al fianco della squadra, nonostante un inizio di stagione tutt'altro che positivo. Anche a Marassi, per la gara contro il Genoa, i tifosi della Lazio ci saranno. È partita oggi la vendita nel settore ospiti, al momento nella parte superiore, ed ha già raggiunto un risultato incredibile. La parte dedicata ai supporters biancocelesti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, sembrerebbe in esaurimento.

