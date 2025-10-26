Lazio - Juve, caos all'ingresso dello Stadio Olimpico: tifosi affollati davanti ai cancelli
Il pre-partita di Lazio-Juve non è stato quello che speravano i tifosi laziali che si sono recati allo Stadio Olimpico di Roma. Al momento dell'ingresso nell'impianto, infatti, sono state molteplici le problematiche nel percorso di raggiungimento del proprio posto sugli spalti. Da parte di alcuni tifosi sono arrivate numerose segnalazioni sulle difficoltà nel superare perfino la prima fase dei controlli, a causa dell'apertura di un solo ingresso per il settor Distinti Nord-Est e Tribuna Tevere. Tanti i tifosi affollati davanti ai cancelli a meno di un'ora dal fischio d'inizio nella speranza di poter entrare in tempo e che, in attesa del loro turno, hanno denunciato una situazione tutt'altro che nomale per una partita di calcio.