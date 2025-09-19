Lazio, Luis Alberto su Sarri: “Volevo andare via, mi ha fermato. Ma con lui..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Un rapporto complicato, di 'odi et amo'. Luis Alberto e Sarri si sono odiati e amati alla Lazio: "Perché abbiamo un carattere simile, ma come in tutte le relazioni sane abbiamo preso la strada giusta", ha spiegato subito lo spagnolo ai taccuini de Il Messaggero. Ma c'è stato un momento in cui il centrocampista voleva davvero andare via, durante la pausa per il Mondiale 2022.

Non trovava tanta continuità in campo, per questo aveva preso la decisione di lasciare la Capitale. Ma il tecnico l'ha fermato: "Ma quando ho comunicato il mio pensiero Sarri mi ha risposto: “Tu non vai da nessuna parte. Per come ti stai allenando la formazione sarà Luis Alberto più altri dieci”. E così fu", ha detto.

Diverso invece quanto è accaduto nell'estate del 2023, quando Luis Alberto aveva pensato di lasciare la Lazio per via di alcuni problemi con il suo rinnovo di contratto. Al quotidiano ha raccontato che ogni giorno cambiavano le carte in tavola per il suo accordo, con Sarri che è sempre stato dalla sua parte.

