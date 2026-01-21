Lazio, non tornano i conti. Lotito incassa, ma non spende: le cifre

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha pensato prima a cedere e poi ad acquistare. Un mantra della società biancoceleste, che il mercato a gennaio lo aveva sbloccato evitando il saldo zero, ma senza soldi in tasca e quindi costretta comunque a vendere per poter comprare.

QUANTO HA INCASSATO LA LAZIO - Dopo le partenze in estate di Tchaouna e Fares, a gennaio Lotito e Fabiani hanno venduto anche Castellanos e Guendouzi, oltre alle cessioni minori di Kamenovic e Diego Gonzalez. Negli ultimi sei mesi, come riportato dal Messaggero, la cifra incassata ammonta a circa 76 milioni di euro, ma di questi Claudio Lotito ne ha spesi meno della metà.

SPESE - Il presidente della Lazio, infatti, ha sistemato il bilancio, ha acquistato Ratkov e Taylor per circa 30 milioni, poi andrà a saldare le rate di Rovella e Pellegrini e il riscatto di Dia che, a giugno, ammonterà a 11,3 milioni di euro. Spese che da Formello hanno dovuto mettere in conto e con le quali dovranno fare i conti per continuare a operare sul mercato. Spese, però, già note e che non possono spiegare l'immobilismo sul mercato dopo appena due giocatori acquistati.