Lazio | Ratkov, scelta tecnica o provocazione? La società contro Sarri

RASSEGNA STAMPA - Clima tesissimo a Formello. Dalle dichiarazioni di venerdì di Lotito e Fabiani, la situazione è peggiorata ulteriormente. Come scrive Il Messaggero, l'incontro chiarificatore con Sarri non è servito a nulla. A tenere banco è soprattutto ancora il caso legato a Ratkov: il diesse ha 'smentito' il tecnico, che aveva dichiarato di non conoscere il serbo.

E invece contro il Como ha giocato a sorpresa da titolare. Secondo quanto riportato dallo stesso quotidiano, la società sospetta che Sarri l'abbia fatto giocare dall'inizio in maniera provocatoria. Il riferimento nel post partita era chiarissimo: "L'importante è che non mi si tiri dentro nelle scelte, che non si dica che un giocatore l'ho voluto io", ha detto Sarri.