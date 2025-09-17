Lazio - Roma, ecco l'arbitro del derby: tutti i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A pochi giorni dal derby della Capitale, l'AIA ha annunciato le designazioni arbitrali per la quarta giornata di Serie A. A dirigere la stracittadina tra Lazio e Roma sarà Simone Sozza della sezione di Seregno, mentre al VAR Di Paolo sarà coadiuvato da Massa. Di seguito la squadra arbitrale al completo.

Arbitro: Sozza (sez. Seregno),

Assistenti: Baccini - Vecchi,

IV Uomo: Ayroldi,

Var: Di Paolo,

Avar: Massa.

I PRECEDENTI TRA SOZZA E LA LAZIO - Sozza ha diretto i biancocelesti in sei occasioni e il bilancio è di 2 vittorie, 2 pareggi e due sconfitte. L'ultimo precedente tra la Lazio e il fischietto lombardo risale proprio all'ultimo derby contro la Roma, terminato 1-1 grazie alle reti di Romagnoli e Soulé.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.