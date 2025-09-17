Dalla serie B al derby della Capitale: Sarri e Gasperini, vent’anni di confronti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Ancora loro, Sarri e Gasperini. Due allenatori che si incrociano da vent’anni, due percorsi diversi ma paralleli, che finiscono spesso per incontrarsi in partite decisive. Il primo faccia a faccia risale al 2005, quando Sarri guidava il Pescara e Gasperini sedeva sulla panchina del Crotone. Un duello di Serie B, ma già allora destinato a diventare il prologo di una rivalità destinata a crescere negli anni.

Da lì in avanti i loro destini si sono intrecciati più volte. Sarri approdò all’Arezzo, Gasperini al Genoa: sfide di carattere, con due idee di calcio già molto definite. Poi l’esplosione delle rispettive carriere: Gasp divenne l’anima dell’Atalanta europea, Sarri l’artefice del “sarrismo” a Napoli, capace di esaltare giocatori e pubblico con un calcio veloce e armonico. Nel mezzo, non sono mancati scontri illustri: Juventus-Atalanta, Atalanta-Napoli, partite di Coppa Italia e di campionato che hanno messo in mostra non solo due squadre, ma due vere filosofie calcistiche.

Oggi, Sarri e Gasperini sono pronti a incrociarsi di nuovo per la prima volta come tecnici delle due squadre di Roma per il derby capitolino. I due sono i più anziani della Serie A, con il biancoceleste nato nel 1959 e il giallorosso classe 1958: attempati nell’anagrafe, ma tutt’altro che superati nello spirito.

