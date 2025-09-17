Lazio, la certezza è Gila: numeri da regista e tabù derby da sfatare

RASSEGNA STAMPA - L’avvio di stagione della Lazio è stato complicato, con più di un passo falso e poche certezze. Una, però, porta il nome di Mario Gila. Anche contro il Sassuolo lo spagnolo è risultato tra i migliori: 95 passaggi riusciti, tre tiri, due occasioni create, sei palloni recuperati e un’accuratezza del 91%. Numeri che raccontano non solo un difensore affidabile, ma anche un regista arretrato capace di impostare e dare supporto in avanti. Sempre più centrale, insomma, nell’uscita dal basso e nella costruzione del gioco.

Sarri lo ha fatto crescere e oggi lo considera imprescindibile. Gila continua a mostrare progressi sul piano della personalità e della lettura delle situazioni, assumendosi responsabilità da leader. Il suo contratto scade nel 2027, ma in estate avrebbe potuto cambiare aria: il blocco del mercato ha impedito ogni trattativa. La Lazio vuole blindarlo, anche se i primi contatti con gli agenti - spiega il Corriere dello Sport - non hanno portato a passi avanti concreti.

Sul campo, però, non cambia nulla: Gila resta una colonna. E il derby contro la Roma è una sfida che sente particolarmente. Non ha mai vinto una stracittadina: nell’ultimo Baroni gli preferì Gigot, mentre nelle uniche due giocate in carriera contro i giallorossi sono arrivate solo sconfitte. Domenica sarà l’occasione per ribaltare la storia, cercando la prima vittoria personale in un derby e coronare un percorso che lo ha visto passare da riserva silenziosa a leader del reparto.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.