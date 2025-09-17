Lazio, la prima pagina del Corriere dello Sport in vista del derby: c'è il Taty - FOTO

RASSEGNA STAMPA - Sarri aveva detto che da mercoledì avrebbe iniziato a pensare al derby. E così sia. Mancano pochi giorni al fischio d'inizio della partita più sentita dell'anno, una delle più calde del mondo, e il tecnico toscano oggi riprenderà quel suo duro e arduo lavoro di preparazione alla sfida: tanto psicologico, quanto tattico. L'allenatore toscano cercherà di ottenere il meglio dai suoi uomini e soprattutto da alcuni singoli che lui crede realmente possano rivelarsi sorprese dei prossimi novanta minuti e di tutta la stagione. Tra questi c'è anche Valentìn Castellanos, alla ricerca di continuità dopo quanto di ottimo aveva fatto vedere nella partita tra la Lazio e l'Hellas Verona. Il Taty, che contro il Sassuolo aveva accusato alcuni problemi agli adduttori, è stato scelto dal Corriere dello Sport per la prima pagina dell'edizione odierna insieme al rivale romanista Evan Ferguson, con il titolo: "Attacco al derby".