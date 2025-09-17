Lazio, il derby si avvicina: dal centrocampo all'attacco, tutti i dubbi di Sarri

RASSEGNA STAMPA - Parte oggi il piano-derby della Lazio. Dopo il lunedì di scarico e le 24 ore di riposo concesse ieri, i biancocelesti tornano in campo con una doppia seduta: lavoro diviso per reparti in mattinata e allenamento tattico collettivo nel pomeriggio. Da domani a sabato il programma prevede sessioni pomeridiane quotidiane fino all’inizio del ritiro a Formello, che accompagnerà la squadra alla stracittadina.

Sarri, oltre agli aspetti tecnici, dovrà valutare le condizioni di Rovella e Castellanos, entrambi usciti malconci dalla trasferta di Reggio Emilia. Il primo è stato sostituito nel primo tempo per un fastidio pubico, ma anche per non rischiare una doppia ammonizione, il secondo invece ha resistito un’ora prima di lasciare spazio a Dia: l’argentino ha chiuso con un affaticamento all’adduttore sinistro e sarà monitorato giorno per giorno.

Le scelte a centrocampo restano aperte. Oltre alla regia, con la gestione di Rovella, è di Dele-Bashiru l’altra maglia in discussione: il nigeriano non ha convinto nelle prime tre da titolare e sente la pressione di Belahyane, subentrato al suo posto all’intervallo con il Sassuolo. Una decisione sul filo, anche alla luce dei precedenti: come ricorda il Corriere dello Sport, infatti, nella scorsa stagione Dele-Bashiru non brillò nei derby, ma fu determinante contro l’Atalanta.

In difesa dovrebbe essere confermato l’assetto visto domenica, mentre in attacco si profila ballottaggio sulle fasce: Pedro e Isaksen provano a insidiare Cancellieri per una maglia da titolare. La preparazione è appena cominciata, ma il derby è già entrato nel vivo.

