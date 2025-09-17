Lazio, ritiro a Formello prima del derby: il programma verso la Roma
RASSEGNA STAMPA - Chiusi a Formello. Lazio in ritiro prima della Roma, ma solo dopo la rifinitura di sabato pomeriggio. Il cambio di orario del derby della Capitale permette al gruppo biancoceleste di rimanere insieme. Visto il fischio d'inizio in programma domenica alle 12:30, infatti, la squadra di Sarri, dopo l'ultimo allenamento della vigilia e la riunione serale, con ogni probabilità rimarrà all'interno del centro sportivo di Formello, come riportato da Il Messaggero. Solo a quel punto, compresa la mattina successiva, verranno sciolti i dubbi sulla formazione titolare.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.