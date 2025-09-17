Lazio, Sarri e la suggestione Pedro: possibile titolarità nel derby, le ultime

RASSEGNA STAMPA - Sorpasso a destra: è questa la suggestione che accompagna la settimana del derby. Pedro e Isaksen insidiano Cancellieri, titolare nelle prime tre giornate ma deludente soprattutto a Reggio Emilia, dove è stato sostituito dopo un’ora ed è apparso tra i più spenti. Sarri riflette su un possibile cambio di formazione: l’idea, riporta il Corriere dello Sport, è lanciare l’ex Barcellona dall’inizio e riservare al danese il ruolo di cambio nella ripresa. Le valutazioni proseguiranno fino alla rifinitura di sabato.

Pedro rappresenta la carta d’esperienza e qualità. Pur considerato finora un’arma dalla panchina, il derby potrebbe spingere Sarri a puntarci dall’inizio. Il suo ingresso con il Sassuolo aveva cambiato marcia alla squadra, avviando l’azione più pericolosa della gara. Dall’altra parte c’è Isaksen, reduce da un’estate complicata per la mononucleosi: solo il 3 settembre si è riaggregato al gruppo e al Mapei ha assaggiato il campo per poco più di dieci minuti. La sua condizione non è ancora ottimale, ma il recupero consente al tecnico di gestire diversamente le rotazioni.

Contro la Roma ogni dettaglio pesa. Sarri in conferenza ha ricordato che per Isaksen servirà tempo, ma non ha chiuso a sorprese. Pedro appare oggi il candidato principale per lo “switch” sulla fascia destra: nei derby ha già inciso con un gol e un assist, e stavolta potrebbe partire con il dente avvelenato. La decisione definitiva arriverà solo nelle ultime ore, ma l’idea di cambiare è concreta.

