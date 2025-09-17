Lazio, l’attacco è in affanno: per Castellanos è la chance del riscatto

RASSEGNA STAMPA - Il derby si avvicina con molti dubbi e poche certezze. Ancora una volta, i problemi principali riguardano l’attacco. La goleada al Verona sembrava il segnale di una svolta, ma è rimasta un episodio isolato: nelle trasferte di Como e Reggio Emilia la Lazio ha mostrato limiti evidenti, tra poca concretezza e scarsa lucidità sotto porta.

Per Sarri il nodo è anche mentale: la squadra appare troppo concentrata a seguire gli schemi, sacrificando libertà e istinto. I biancocelesti faticano a rendersi pericolosi, e la situazione pesa alla vigilia della stracittadina. Lo sa bene Castellanos, che a Reggio ha toccato appena 26 palloni e chiuso con un affaticamento all’adduttore. Le sue condizioni non destano allarme, ma il suo ruolo resta sotto i riflettori.

Come ricorda il Corriere dello Sport, di recente Castellanos ha rilasciato un'intervista a ESPN in cui sostiene di voler nuovamente vestire la maglia dell'Argentina, ma che per poterci riuscire doveva far bene con il club. Parole che rivelano la sua ambizione, ma che oggi pesano come una responsabilità: per convincere Scaloni e guadagnarsi la fiducia dei tifosi servono i gol pesanti, quelli che in un derby possono cambiare la stagione. Finora l’argentino non è riuscito a lasciare il segno nella stracittadina, ma potrebbe essere il momento giusto per farlo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.