Lazio, Lazzari non ci sarà al derby: si allungano i tempi di recupero

RASSEGNA STAMPA - Non arrivano buone notizie dall'infermeria. In vista del derby di domenica contro la Roma, infatti, Maurizio Sarri rischi di non riuscire a recuperare nessuno. Come riporta il Corriere dello Sport, sensazioni di Matias Vecino, guarito clinicamente, pongono un enorme punto interrogativo sulla sua presenza nella stracittadina. Il centrocampista uruguaiano non è ancora sicuro del rientro in gruppo e questo potrebbe costringere Sarri a dover riproporre uno tra Belahyane e Dele-Bashiru.

Patric, invece, ne avrà ancora per qualche giorno e il suo reintegro in gruppo potrebbe avvenire al termine della settimana o all'inizio della prossima. Più delicata la situazione di Manuel Lazzari. Quello che sembrava un semplice affaticamento muscolare è, in realtà, una lesione al soleo. Un infortunio fastidioso che terrà out il terzino destro almeno per altri 15 giorni.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.