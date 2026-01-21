Lazio | Sarri, niente dimissioni. La società può esonerarlo, ma...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Lazio in stallo. È scontro totale tra Sarri, Lotito e Fabiani. Il tecnico ha ormai gettato la spugna: la società gli sta smantellando la squadra, non lo sta seguendo negli acquisti e l'ha relegato a 'dipendente'. Come scrive Il Messaggero, sembra quasi che i dirigenti stiano programmando la prossima stagione per un altro allenatore.

Il tecnico ne è convinto, crede che la società voglia spingerlo all'addio. Ma non ha intenzione di fare un passo indietro e di dimettersi di nuovo, come successo a marzo 2024. Si è ripromesso che non l'avrebbe fatto fino a fine stagione, aspettando l'offerta da parte di un'altra squadra. Lotito e Fabiani, quindi, dovranno prendersi la responsabilità di esonerarlo: il problema restano i dodici milioni lordi di stipendio del contratto.