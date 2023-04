Lazio - Torino, le pagelle dei quotidiani: pochissime sufficienze. Provedel...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una sconfitta amara per la Lazio contro il Torino, che va a interrompere una striscia di risultati utili consecutivi molto importante per classifica e morale. Gli uomini di Sarri forse a causa dei carichi di lavoro troppo pesanti, come spiegato dallo stesso mister, oppure per bravura degli avversari, hanno faticato nel loro classico giro palla e nel creare occasioni da gol. Sono pochi i giocatori usciti con una sufficienza in tasca dalla partita di ieri sera, tra questi non può non esserci Alessio Romagnoli, autore nuovamente di una grande prova. Di seguito le pagelle dei quotidiani.

CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 4,5; Marusic 5 (dal 36' st Pellegrini 6), Patric 6 (dal 24' st Casale 6), Hysaj 5,5 (dal 24' st Lazzari 6,5); Milinkovic 5, Vecino 5 (dal 9' st Marcos Antonio 6), Luis Alberto 5,5; Pedro 5 (dal 9' st Immobile 5,5), Felipe Anderson 5, Zaccagni 6,5. All. Sarri 5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 4,5; Marusic 5 (dal 36' st Pellegrini s.v.), Patric 5 (dal 24' st Casale 6), Hysaj 5,5 (dal 24' st Lazzari 5,5); Milinkovic 6, Vecino 5 (dal 9' st Marcos Antonio 6), Luis Alberto 4,5; Pedro 5 (dal 9' st Immobile 5), Felipe Anderson 5, Zaccagni 5,5. All. Sarri 5.