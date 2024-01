LIVE Calciomercato Lazio | Mezzala e ala cercasi: candidati e sorprese

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Una sconfitta che ancora brucia quella rimediata dalla Lazio a Riad. Non tanto per il ko in sé, anche perché perdere contro l'Inter ci può stare, ma per l'approccio e l'atteggiamento mostrato in campo. In particolare la vecchia guardia è finita ancora sotto la lente ed è probabile che a giugno possano esserci tante novità. L'idea potrebbe essere quella di anticipare qualche mossa a gennaio. In particolare sono due i ruoli sui quali ci si sta concentrando: ala e mezzala.

Per l'attacco è rispuntato il nome di Antonio Candreva. Vi avevamo raccontato di un contatto qualche settimana fa, ma la candidatura del calciatore della Salernitana va tenuta sotto controllo anche se i campani non intendono privarsi di lui. Il granata non è il solo visto che si sta studiando El Ghazi, svincolatosi dal Mainz, e non vanno sottovalutati i vari Ikoné, Bobb, Gnonto e Gil. Attenzioni alle possibili sorprese per gennaio, mentre per giugno oltre al solito Rafa Silva è spuntato un altro nome. Si tratta di Albert Gudmundsson che con il Genoa è già arrivato a 11 gol. Il calciatore costa oltre i 25 milioni e sarebbe un'operazione per l'estate.

Attenzione perché il mercato può accendersi. La Lazio starebbe pensando anche a una mezzala per evitare problemi. Daichi Kamada, infatti, non trova spazio e il suo addio in estate è praticamente certo. Attenzione alla Liga che potrebbe bussare già a gennaio. La Spagna è una destinazione gradita per il giapponese che, invece, non vorrebbe andare al Galatasaray che in questi giorni ha chiesto info su di lui. La Lazio potrebbe quindi prendere un centrocampista fisico e aggregare in pianta stabile in prima squadra Sana Fernandes come ala aggiunta. Casadei e Fazzini restano in lizza, mentre Alexsander della Fluminense non è tesserabile perché extracomunitario e i biancocelesti hanno già occupato gli slot a loro disposizione.