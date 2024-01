LIVE Calciomercato Lazio | Tutte le idee in attacco: Rafa Silva prende quota, Candreva...

TUTTOmercatoWEB.com

Archiviata la pesante sconfitta contro l'Inter, la Lazio ora si prepara a concentrarci sul Napoli in campionato e sul mercato. L'idea, infatti, è quella di provare ad anticipare qualche colpo a gennaio, offrendo a Sarri la possibilità di lavorare con nuovi innesti già da subito. La società ha posto la lente d'ingrandimento su due ruoli in particolare: l'ala e la mezzala.

In attacco, come vi abbiamo raccontato, ha preso quota il nome di Rafa Silva del Benfica: valutato da un anno, è un vero e proprio jolly d'attacco che può ricoprire tutti i ruoli del tridente offensivo. Classe 1993 (compirà 31 anni a maggio), ha il contratto in scadenza a giugno e vorrebbe liberarsi a zero dal club portoghese. Sarri lo apprezza e lo stima, e lo stesso vale per Schimdt che lo schiera sempre dall'inizio: fino a ora gli ha regalato 11 gol e 11 assist in 30 partite. Il Benfica si oppone all'affare, non ha intenzione di perderlo adesso ma solo a zero, anche se un grande indennizzo potrebbe stravolgere le carte in tavola. L'altro profilo che è stato valutato nel reparto offensivo è quello di Antonio Candreva. Si tratterebbe di un ritorno al passato: ha un contratto con la Salernitana fino al 2025, ma a breve compirà 37 anni. Non è più un ragazzino, e la Lazio vorrebbe continuare l'operazione di ringiovanimento iniziata in estate. I granata, poi, non hanno aperto alla cessione immediata, visto che una loro eventuale salvezza può passare solo dai piedi del numero 87. Rimangono sullo sfondo, invece, Ikoné della Fiorentina, offerto anche alla Roma, e Bryan Gil del Tottenham, che sta valutando diverse offerte dalla Premier.

Rilanciato da La Gazzetta dello Sport, c'è anche Enwar El Ghazi per l'attacco della Lazio. Il 28enne è attualmente svincolato dopo l'ultima esperienza al Mainz: ha rescisso il suo contratto a causa di un suo post a favore del popolo palestinese. L'idea sarebbe quella di offrirgli un contratto di sei mesi con opzione per le prossime stagioni, che scatterebbe in base alle partite giocare. A centrocampo, invece, la questione è altrettanto intricata. La società biancoceleste vorrebbe chiudere un acquisto conveniente tecnicamente ed economicamente. Per il futuro è rimasto solo un nome, ovvero quello di Alexsander del Fluminense: vent'anni, valutato 15 milioni di euro, che può arrivare solo a giugno perché è extracomunitario. A meno di grandi sorprese si rimarrà così. L'unico che può aprire nuove strade è Daichi Kamada in caso di cessione, ma non sono arrivate offerte. In tema di rinnovi, il prossimo sarà Alessio Romagnoli. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, a breve ci sarà un incontro con il suo entourage per stabilire l'adeguamento di contratto che gli era stato promesso un anno fa in caso di qualificazione in Champions League.