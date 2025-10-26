PRIMAVERA | Juve - Lazio 0-0: Sulejmani sfiora il gol
Primavera 1| 9ª giornata
Domenica 26 ottobre 2025, ore 11:00
Juventus Training Center, Vinovo (TO)
JUVENTUS: Radu, Gnikpingo, Keutgen, Comellas, Verde, Merola, Bassino, Mazur, Grelaud, Elimoghale, Pagio. A disp.: Huli, Rizzo, Biggi, Finocchiaro, Durmisi, Contarini, Vallana, Djahl, Bellino, Borasio, Repciuc. All.: Padoin.
LAZIO (3-5-2): Bosi; Ciucci, Bordoni, Bordon; ferrari, Munoz, Pinelli, Farcomeni, Cuzzarella; Gelli, Sulejmani. A disp.: Pannozzo, Calvani, Baldi, Milillo, Marinaj, Trifelli, Canali, Montano, Iorio, Pernaselci, Curzi. All.: Punzi.
Arbitro: Pizzi (sez. Bergamo)
Assistenti: Cufari - D'Ambrosio
Marcatori: /
Ammoniti: /
Espulsi: /
Recupero: /
PRIMO TEMPO
25' - Sulejmani sfiora il gol! Prima chance per la Lazio con il centravanti albanese, che dall'interno dell'area incrocia con il destro e calcia fuori sfiorando il palo.
20' - I bianconeri provano a fare la partita schiacciando la Lazio. La squadra di Punzi è in difficoltà.
19' - Merola ci prova da fuori, la sua conclusione è centrale e termina sopra la traversa.
14' - Chance Juve. Bassino stacca più alto di tutti su corner, ma non riesce a inquadrare la porta da pochi passi. Pallone alto e Lazio graziata.
8' - Proteste bianconere per un tocco di mano in area di Ferrari, per l'arbitro è solo calcio d'angolo.
6' - Primo tentativo della Juve con una punizione dal limite dell'area, la conclusione viene respinta dalla barriere biancoceleste.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Juventus - Lazio, gara valida per la nona giornata del campionato di Primavera 1. Dopo l'amaro ko maturato sul campo del Cesena, i ragazzi di Punzi hanno voglia di rilanciarsi contro i bianconeri, reduci da due pareggi consecutivi e appena un punto sotto ai biancocelesti in classifica. Appuntamento alle ore 11:00 per il fischio d'inizio.